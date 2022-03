Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a anuntat, miercuri, la scurt timp dupa ce Dusan Uhrin Jr. a venit in Romania, ca tehnicianul ceh este noul antrenor principal al echipei bucurestene, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a anuntat miercuri ca Serbia interzice incepand de joi exportul de grau, porumb, faina si ulei, ca urmare a cresterii preturilor si a cererii acestor produse pe piata internationala in urma razboiului din Ucraina, relateaza agentiile EFE si Tanjug. Fii…

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni si ofera tratamente gratuite de urgenta in clinicile partenere, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, vineri seara, dupa vizita la Vama Siret, la granița cu Ucraina, ca Romania ași va putea asigura rezervele de gaze daca Rusia nu ni le va mai furniza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Florin Cernat , fost jucator la Dinamo Kiev, susține ca Mircea Lucescu, antrenorul ucrainenilor, a plecat in aceasta dimineața spre Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax. Fii…

- Ministerul Apararii a transmis, joi, ca tema reintroducerii serviciului militar obligatoriu este falsa, iar reluarea incorporarilor se poate face doar in stare de razboi, in stare de alerta sau pe timpul starii de asediu, Romania nefiind in niciuna dintre aceste situatii, anunța news.ro. Fii…

- Institutul National de Statistica ar putea avea capacitatea calcularii populatiei rezidente la nivel UAT in fiecare an dupa recensamantul populatiei si locuintelor, a afirmat presedintele INS, Tudorel Andrei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…