Istanbul Airport a fost închis. Un acoperiș de la terminalul cargo s-a prăbușit din cauza zăpezii abundente VIDEO Orașul Istanbul a fost blocat de o furtuna imensa de zapada. Aeroportul Internațional Istanbul, cel mai mare din lume, a fost inchis. Un acoperiș de la un terminal s-a prabușit de la zapada abundenta. Intr-o declarație pe contul sau de socializare, consilierul de presa al Turkish Airlines Yahya Ustun a declarat: „Acoperișul unitații noastre, care deservește marfa turceasca pe aeroportul din Istanbul, s-a prabușit din cauza maselor de zapada și a furtunilor”.Acoperișul din zona cargo a aeroportului din Istanbul s-a prabușit, relateaza CNN Turk. Caderile masive de zapada au provocat haos in Turcia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

