Guvernul Israelului a autorizat miercuri un plan care prevede construirea a peste 1.000 de locuinte in colonii evreiesti din Cisiordania, anunta organizatia anticolonizare Pace Acum, citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

Conform planului aprobat, dintre cele peste 1.000 de locuinte, 370 vor fi construite in colonia Adam, situata in apropierea orasului palestinian Ramallah. In aceasta colonie, in iulie a avut loc un atac palestinian soldat cu moartea unui israelian. Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, afirma atunci ca in colonia Adam trebuie construite 400 de locuinte,…