Israelul se dotează cu rachete de precizie care vor putea atinge ţinte din 'întreaga regiune' Ministerul israelian al Apararii a anuntat luni semnarea unui important contract cu un grup national producator de armament pentru dezvoltarea si producerea de rachete capabile sa atinga cu precizie orice tinta din regiune, relateaza agentiile AFP si EFE.



Valoarea contractului se ridica la cateva sute de milioane de sekeli (1 dolar SUA = 3,63 sekeli).



Dar nu au fost oferite detalii despre tipurile de rachete comandate sau despre obiectivele precise pe care acestea ar avea capacitatea sa le loveasca.



Potrivit agentiei EFE, contractul include mai multe tipuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt ingrijorate in legatura cu activitatile "foarte anormale" si suspecte ale unui satelit rus care ar putea fi utilizat ca arma, afirma un oficial din cadrul Departamentului de Stat, dar Rusia a respins acuzatiile, catalogandu-le drept "lipsite de fundament", informeaza mediafax.…

- Ministerul rus al Apararii a confirmat ca șeful Statului Major General al Armaei Ruse, Valeri Gerasimov a trimis in luna iulie, pe canalul confidențial de comunicare, o scrisoare catre omologul sau american Joseph Dunford, in care cere ajutorul SUA in refacaerea Siriei. In scrisoarea sa Gherasimov a…

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat dupa ce ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.Se cere DEMISIA ministrului Apararii dupa gafa legata de scutul…

- Ministerul sud-coreean al Apararii a anuntat marti ca intentioneaza sa retraga o parte din militarii si echipamentul care se afla de-a lungul zonei demilitarizate de la frontiera cu Coreea de Nord. Planul ar urma sa fie pus in aplicare ca un test preliminar facut ca urmare a integerii de la summit-ul…

- Raidurile au fost raspuns la rachetele trimise in Israel, a mai spus prim-ministrul israelian. Organizatia Hamas a spus ca armistitiul a fost stabilit, insa au fost raportate noi schimburi de focuri. Oficiali palestinieni au transmis ca doi oameni au fost ucisi si 12 raniti in atacul aerian de sambata…

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.

- Polonia este dispusa sa contribuie cu 2 miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul sau, potrivit unui document oficial, relateaza dpa. Ministerul polonez al Apararii a confirmat autenticitatea unui document denumit 'Propunere pentru o Prezenta Permanenta…