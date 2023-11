Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul ar lua in considerare „mici pauze tactice” in lupte pentru a facilita intrarea ajutoarelor sau ieșirea ostaticilor din Fașia Gaza, dar a respins din nou apelurile la incetarea focului, scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite Joe Biden si prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au discutat despre potentiale pauze tactice in loviturile asupra Gaza din motive umanitare si posibile eliberari de ostatici in timpul unor convorbiri purtate luni.Purtatorul de cuvant al Casei Albe John Kirby a declarat…

- „Una dintre școlile din tabara de refugiați din Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, a fost afectata de lovituri” sambata dimineața, a anunțat agenția ONU care asista refugiații palestinieni din Gaza, autoritațile din Fașie raportand zeci de victime. Tot sambata, Israelul a anunțat deschiderea, pentru trei…

- Casa Alba a declarat joi ca exploreaza o serie de pauze in conflictul Israel-Hamas pentru a ajuta oamenii sa iasa in siguranta din Fasia Gaza si a permite ajutorului umanitar sa intre, dar si-a reiterat opozitia fata de o incetare totala a focului, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al securitatii…

- O explozie și sirenele ambulanțelor s-au auzit langa punctul de trecere Rafah dintre Egipt și Gaza, au declarat martorii pentru Reuters, potrivit skynews.com, informeaza Mediafax.Cauza și locația exacta a exploziei nu sunt clare. Rapoartele vin la scurt timp dupa ce unui convoi de 17 camioane…

- Aripa armata a Hamas - Brigazile Izz el-Deen al-Qassam - a eliberat doi ostatici americani care erau ținuți in Fașia Gaza - o mama și pe fiica ei - "din motive umanitare", ca raspuns la eforturile de mediere ale Qatarului, a anunțat vineri, 20 octombrie, purtatorul sau de cuvant Abu Ubaida, intr-un…

- Gaza are nevoie de 100 de camioane cu ajutoare pe zi, spune coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare. In momentul in care punctul de frontiera cu Egiptul de la Rafah se va deschide, traficul trebuie sa fie intens. "Trebuie sa incepem cu un numar semnificativ de camioane si trebuie sa ajungem la 100…

- La incheierea vizitei la Tel Aviv, prima pe care un presedinte american o face in Israel in timp de razboi, Joe Biden a vorbit, de asemenea, despre un ajutor de 100 de milioane de dolari pe care Statele Unite il vor pune la dispozitia palestinienilor din Gaza si Cisiordania. La conferinta de presa sustinuta…