Israelul a autorizat miercuri planuri de constructie pentru peste 1.000 de locuinte pentru colonisti in Cisiordania ocupata, a transmis organizatia anticolonizare 'Pace Acum', relateaza AFP.



Planurile aprobate se afla in diferite stadii ale implementarii.



Din acest total, 370 de locuinte se afla in colonia Adam, in apropiere de Ramallah, unde un palestinian a ucis un locuitor in iulie.



Ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman a promis construirea a 400 de noi locuinte la Adam ca "cel mai bun raspuns la terorism".AGERPRES/(AS - autor: Ionut Mares,…