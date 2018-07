Israelul a evacuat 800 de Căşti albe siriene şi familiile acestora către Iordania Opt sute de sirieni, membri ai unei organizatii civile si familiile acestora, au fost recent evacuati catre Israel si apoi transferati in Iordania, a indicat duminica postul de radio militar israelian, transmit AFP si dpa.



Este pentru prima data in razboiul civil de sapte ani din Siria cand Israelul permite evacuarea de sirieni prin teritoriul sau. Operatiunea a avut loc la solicitarea SUA si a unor state europene, a precizat postul de radio israelian.



Membrii organizatiei de aparare civila Castile albe erau amenintati de avansarea fortelor regimului lui Bashar Al-Assad

