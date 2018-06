Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a atacat militiile siite sustinute de Iran in Siria, a afirmat joi premierul Benjamin Netanyahu, estimand ca astfel de actiuni ar putea contribui la stavilirea unui exod de refugiati sunniti din Siria catre Europa, relateaza agentia Reuters. Oficiali israelieni au dezvaluit anterior…

- Trupele sustinute de coalitia Arabiei Saudite au lansat un asalt, miercuri, asupra principalului port din Yemen, Hodeidah, care este detinut in prezent de trupele iraniene, informeaza Business Insider. Este de asteptat ca batalia pentru portul Hodeidah sa fie cea mai mare din razboiul de trei ani dintre…

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiaza de decontarea concediului de odihna, in limita sumei de 1.450 de lei. In plus, din acest an, vor beneficia și de concediu paternal. Anunțul a fost facut, sambata, de reprezentanții MAI, intr-un comunicat de presa. Oficialii MAI arata ca in…