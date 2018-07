Israelul a activat sistemul 'Praştia lui David' împotriva unor rachete lansate în interiorul Siriei Armata israeliana a anuntat luni ca a activat sistemul de aparare aeriana "Prastia lui David" ca masura de precautie impotriva unor rachete trase in interiorul Siriei vecine, declansand sirenele in comunitatile din nordul Israelului, informeaza Reuters.



Rachetele au cazut in teritoriul sirian si au fost lansate in cadrul conflictului sirian, potrivit unui comunicat militar, care nu explica daca ele au fost doborate de doi interceptori lansati de "Prastia lui David", un sistem israelian cu raza medie fabricat in comun de firma americana Raytheon.



Israelul se afla in stare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

