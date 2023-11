Un moment de reculegere a fost ținut in Israel și nu numai, marți (7 noiembrie), pentru a comemora victimele atacurilor Hamas din 7 octombrie asupra Israelului și ostaticii inca ținuți in Gaza, potrivit Reuters. In Ierusalim, municipalitatea a coborat steaguri pana la jumatate, in timp ce intr-un zbor catre Londra, efectuat de compania israeliana El-Al, […]