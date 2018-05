Curtea Suprema a Israelului a validat joi utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesteaza de-a lungul granitei in Fasia Gaza, relateaza AFP. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene care cerusera la sfarsitul lui aprilie incetarea tirurilor mortale ale armatei impotriva palestinienilor in Fasia Gaza. Presedinta Curtii, Esther Hayut, a acceptat pozitia guvernului israelian, pentru care manifestantii din Gaza nu sunt manifestanti civili pasnici, dar actori ai unui "conflict…