Israel: Un tribunal a dispus eliberarea manifestanţilor anti-Netanyahu Un tribunal israelian a decis duminica eliberarea a trei membri ai miscarii pro-democratie si anti-coruptie Drapelele Negre, criticand politia pentru ca i-a tinut in detentie incepand de vineri, transmite dpa. ''Nu cred ca este necesara plasarea vreunei conditii pentru eliberarea acuzatilor. Dreptul de a demonstra este un drept fundamental intr-un regim democratic'', a spus judecatoarea Orna Sandler-Eitan. Politia le ceruse protestatarilor sa respecte unele conditii pentru eliberarea lor, printre care promisiunea ca nu vor intra in Ierusalim timp de 15 zile. Cei trei demonstranti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

