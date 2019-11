Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a anuntat joi seara definitivarea procedurii de inculpare a premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, pentru acte de coruptie, urmand ca acuzatiile formale sa fie transmise instantei, potrivit Mediafax.

- Procurorul general al Israelului l-a pus sub acuzare pe premierul Benjamin Netanyahu pentru fapte de coruptie, joi, starnind si mai multa incertitudine legata de persoana care va conduce tara in cele dion urma, care este in prezent cufundata in haos politic, dupa doua scrutine neconcludente de anul…

- Politicianul israelian Benny Gantz, rivalul premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, i-a comunicat miercuri presedintelui Reuven Rivlin ca renunta la mandatul acordat de a forma un guvern de uniune, informeaza AFP, Reuters si dpa. Gantz, liderul partidului Albastru si Alb…

- Audierile în cazul premierului israelian Benjamin Netanyahu, suspectat de abuz de încredere, coruptie si frauda în trei dosare diferite, s-au încheiat luni seara, dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, scrie Agerpres, citând AFP. Procurorul general…

- Audierea pentru "coruptie" a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, s-a incheiat luni seara dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, citat de AFP. "Audierea s-a terminat in aceasta seara", le-a declarat Yossi Ashkenazi jurnalistilor. Avocatii lui Benjamin Netanyahu au depus…