- Grimsvotn, cel mai activ vulcan din Islanda, a fost plasat joi sub atenta supraveghere de catre autoritati, ca urmare a unei importante inundatii glaciare in curs de desfasurare, un posibil semn al unei viitoare eruptii, transmite AFP.Fenomen natural brutal cunoscut sub numele de "jokulhlaup", acest…

- Lava a continuat sa curga dintr-un vulcan din Islanda, miercuri (20 decembrie), dupa o erupție de luni seara (18 decembrie), in peninsula Reykjanes din sud-vestul țarii, potrivit Reuters. Inregistrarile in direct ale camerei au aratat lava care se scurge dintr-o fisura, de la locul erupției, la nord-est…

- Un vulcan a erupt in sud-vestul Islandei, iar aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate anterior din orașul Grindavik, iar stațiunea balneara geotermala Blue Lagoon din apropiere a fost inchisa, scrie BBC.

- Eruptia a inceput la nord de oras la ora locala 22:17 (22:17 GMT), a precizat Biroul islandez de meteorologie. Regiunea din jurul capitalei Reykjavik se confrunta cu o crestere a activitatii seismice de la sfarsitul lunii octombrie. Imagini si videoclipuri postate pe retelele de socializare au aratat…

- Stare de urgenta in Islanda. Un vulcan ar putea erupe in cateva ore sau zile, iar vestea ingrijoreaza tot continentul. O revarsare de proportii de lava in Islanda a perturbat zborurile din Europa, luni de zile, acum 13 ani.

- Circa 880 de cutremure au fost inregistrate in Islanda intre miezul noptii si ora 6 a.m. duminica, a informat radioteleviziunea islandeza (RUV), potrivit DPA.Cu toate acestea, seismele nu au atins magnitudinea 3.0, noaptea trecuta fiind din acest motiv mai linistita per ansamblu decat cele doua nopti…