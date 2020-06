Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anuntat ca astazi in judet 173 de persoane sunt confirmate pozitiv la noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 1171 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu,378 de persoane se afla in carantina,2.510 de persoane au ieșit din carantina,14.036…

- In județul Satu Mare, astazi, 12 mai, se afla in carantina 259 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 199 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 36 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. La spitalul suport Covid 19 Carei mai sunt internate 8 persoane. Aparatul pentru…

- In județul Satu Mare, astazi, 5 mai, se afla in carantina 219 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 180 persoane potrivit comunicatului emis de Instituția Prefectului Satu Mare. Pana in prezent, in Satu Mare s-au inregistrat 31 vindecari de coronavirus și 6 decese. De la inceputul declanșarii pandemiei…

- In județul Satu Mare, astazi, 1 mai, se afla in carantina 218 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 204 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 24 de vindecari și 6 decese cauzate de coronavirus. La data de 30 aprilie a.c., 165 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști…

- Echipaje mixte alcatuite din politisti, jandarmi, politie de frontiera, dar si politistii locali verifica in judetul Maramures respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii infectiei cu noul Coronavirus –Covid 19. De asemenea, aseara au fost organizate actiuni preventive pentru respectarea…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Islanda are acum 90 de cazuri confirmate de coronavirus, ceea ce, într-o națiune cu doar 364.000 de locuitori, reprezinta probabil cea mai ridicata rata de infectare din lume, scrie Guardian.Dintre cei 90 de islandezi, patru dintre ei s-au îmbolnavit prin așa numita ”infectare…

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.