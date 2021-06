Stiri pe aceeasi tema

- Artistii de renume international ai Baletului din Gyor (Ungaria) vor prezenta, vineri, 21 mai, pe scena Teatrului Szigligeti din Oradea spectacolul de balet "Romance", o coregrafie pe operele compozitorului Kodaly Zoltan, a informat luni biroul de presa al teatrului. Regizorul-coregraf…

- Ovi Jacobsen, solistul roman, a cunoscut celebritatea, alaturi de artista Paula Seling, in anul 2010, cand cei doi au obținut bronzul la Eurovision, cu piesa ”Playing with fire”, egaland astfel performanța Luminiței Anghel și a trupei Sistem cu piesa ”Let me try”. Ce a pațit cantarețul Ovi in ultimul…

- Tribunalul Hunedoara a amanat, pentru a doua oara, pronuntarea sentintei in dosarul cuplului romano-maghiar acuzat ca a comis mai multe jafuri armate in la finalul anilor 2000 in Romania. Magistratii ar putea da sentinta in acest dosar in 28 aprilie, noteaza Ziarul Hunedoreanului, care reface povestea…

- Mijlocasul roman Claudiu Bumba a marcat unicul gol al partidei pe care Kisvarda FC a castigat-o in deplasare cu Mezokovesd-Zsory, 1-0, vineri, in etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Ungariei. Bumba a inscris in min. 20, din penalty, fiind inlocuit in min. 90+4. Fotbalistul roman are 4 goluri marcate…

- Gheorghe Zamfir implinește astazi 80 de ani. Mai mult de 55 de ani i-a dedicat unei cariere excepționale: aproximativ 300 de lucrari compuse, mai mult de 190 de albume inregistrate și 120 de milioane vandute. Inclusiv 120 de discuri de aur și platina. Gheorghe Zamfir este singurul artist european caruia…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, a murit vineri dimineata, din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19.Ploiesteanu, in varsta de 70 de ani, era internat de doua saptamani la Spitalul Floreasca din Bucuresti, fiind diagnosticat cu Covid-19.Nascut pe 16…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casa se vede cum proprietarul locuintei este lovit de agentul de paza. Deși barbatul incearca sa il calmeze, agresorul este de neinduplecat. Mai mult, il amenința pe proprietar cu un pistol.Imediat dupa incident barbatul a sunat la 112. Agresorul,…

- De aproape 30 de ani, destinele municipiului Piatra Neamt sunt conduse de reprezentantii dreptei, dominata de liberali. Modelul de municipiu, proiectat de liberali, nu ne-a apropiat de modelul municipiului Oradea, condus de liberalul Ilie Bolojan, ci ne-a transformat municipiul in fanionul coruptiei…