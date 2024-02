Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc, in urma cu o seara, pe o sosea din Bihor. Neatenția unui șofer a dus la decesul a doua femei, care si-au pierdut viata dupa ce au fost spulberate de o masina. Potrivit anchetei, cele doua se intorceau de la un priveghi, moment in care soferul de 71 de ani, care venea…

- Acum, studentul la Agricultura este coordonatorul unei afaceri de 40.000 de euro, demonstrand ca un atelier de broderie personalizata poate fi o idee buna de afaceri, avand in vedere oportunitatea de finanțare din fonduri europene, precum și cererea pentru astfel de servicii.

- In timp ce majoritatea se gandesc la iarna ca la un anotimp de repaus pentru agricultura, Ionel și Felicia Pricopi, doi fermieri din localitatea Matca, demonstreaza ca se pot face afaceri prospere chiar și in cele mai geroase luni ale anului. Afacerea prospera din timpul iernii In localitatea Matca,…

- Cei care s-au indreptat catre o afacere de acest fel au descoperit ca au posibilitati reale de castig, iar administrarea firmei nu este dificila, spun tinerii antreprenori dintr-o comuna din județul Iași.

- La ultima editie a cunoscutei emisiuni „Imperiul Leilor”, de la Pro TV, portarul austriac al CSM Ceahlaul Piatra Neamt a surprins cu propunerea facuta juraților. Astfel, Stefan Krell a cerut finanțare pentru realizarea unei platforme digitale care sa faciliteze legatura dintre fani și fotbaliști

- Se apropie cu pași repezi sezonul cadourilor din decembrie, care incepe odata cu Sfantul Nicolae. Unul dintre personajele cele mai iubite de copii, Moș Nicolae, aduce cadouri copiilor cuminți, ca un preambul pentru Craciun. Pentru parinții care vor sa iși bucure copiii cu un cadou distractiv și totodata…

- Cand iși propun sa lucreze in echipa, reușesc. Șase parteneri agricultori au creat proiectul “Camara lui Liviu”, afacere locala care promoveaza și produce sortimente proprii de zacusca, suc de roșii, ketchup, zarzavat pentru ciorba, castraveciori in oțet sau gogoșari in oțet.