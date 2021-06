Institutul de Studii Financiare (ISF) a inaugurat prima scoala de vara dedicata profesionistilor din piata de capital, evenimentul fiind organizat in perioada 8 - 9 iunie.



Potrivit unui comunicat al ISF transmis marti AGERPRES, zeci de profesionisti din piata de capital si-au realizat astfel formarea continua obligatorie aferenta anului 2021.



"Evenimentul s-a bucurat de o audienta diversa si importanta in domeniu si a fost organizat in mediul online. Pentru profesiile mentionate in regulamentele din domeniu - respectiv administrator de risc, consultant de investitii, consultant…