- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…

- Aleksander Ceferin a anunțat joi, 8 februarie, ca nu va mai candida pentru funcția de președinte al UEFA, dupa ce iși va incheia actualul mandat, in 2027. „Am decis in urma cu șase luni ca nu voi mai candida. Motivul este ca dupa ceva timp, fiecare organizație are nevoie de sange proaspat, dar mai ales…

- Premierul PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, 74 de ani, este cel mai potrivit pentru funcția pe care o deține din 1990, argumentand ca in contextul actual este nevoie de stabilitate și experiența.Ciolacu a fost intrebat joi, 25 ianuarie, la Realitatea Plus, daca…

- La 2 ianuarie 1970, s-a nascut Sanda Ladoși. Tot intr-o zi de 2 ianuarie s-au nascut fondatorul Gradinii Botanice din Iași și Laura Cosoi. 1784: La Sibiu apare Siebenburger Zeitung, primul ziar de pe teritoriul actual al Romaniei Siebenburger Zeitung a fost primul ziar din Transilvania. Primul numar…

- Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava timp de 12 ani, a anunțat marți, printr-un comunicat de presa, ca nu va mai candida pentru un nou mandat in aceasta funcție la viitoarele alegeri de la inceputul anului 2024. Iata mesajul transmis ...

- George Simion se pregatește conform unor informații vehiculate in presa sa candideze pentru funcția de primar la Cluj-Napoca.Liderul partidului AUR a mai facut afirmații concrete in aceste sens și in luna octombrie a acestui an atunci cand a vorbit cu presa locala din Cluj. Intrebat daca iși dorește…

