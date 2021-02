Isărescu: Incertitudinea rămâne foarte ridicată iar întârzierea recuperării economice va pune și mai multă presiune pe cheltuielile publice &"Mulțumita raspunsurilor venit din partea politicilor publice, s-a reușit evitarea unor consecințe care puteau fi și mai dramatice. O schimbare structurala a economiei se va produce dar e dificil de prezis cu exactitate în ce va consta aceasta. O mai buna calibrare a politicilor este necesara, iar bancile au aplicat moratorii firmelor care pot supraviețui și, de asemenea, vor facilita ieșirea ordonata din piața a celor care nu pot supraviețui acestei pandemii. Incertitudinea ramâne foarte ridicata iar întârzierea recuperarii economice va pune și mai multa presiune pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare comuna semnata de producatorii auto, activiștii de mediu și grupurile de consumatori, autoritaților de la Bruxelles li se semnaleaza nevoia de revizuire a directivei europene privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativii. Asociația Constructorilor Europeni de…

- Programul de guvernare al Cabinetului Cițu: ajutoare de stat si granturi pentru sectoarele afectate de pandemie, cresterea standardului de viata al cetatenilor și reformarea instituțiilor publice Programul de guvernare prevede continuarea masurilor de stimulare a cererii, de sprijinire a reluarii activitatilor…

- Ce prevede programul de guvernare al Cabinetului Cițu: ajutoare de stat si granturi pentru sectoarele afectate de pandemie, cresterea standardului de viata al cetatenilor și reformarea instituțiilor publice Programul de guvernare prevede continuarea masurilor de stimulare a cererii, de sprijinire a…

- Traian Basescu a declarat la Realitatea PLUS ca o creștere cu 15% a pensiilor ar fi riscanta pentru economia Romaniei."Cresterea de 15% desi necesara, o vad riscanta in raport cu resursele pe care tara le are. Ce ni s-a intamplat in ultimele 18 luni: am incheiat anul trecut cu deficit de 3,6%, sa spunem…

- Ascensiunea Partidului conservator AUR și probabila intrare a pro-europenilor de la USR-PLUS la guvernare va genera un interes mai mare și o dezbatere mai polarizata in Romania pe tema rolului pe care țara il are in UE, arata o analiza a unui important think-tank european, WoteWatch. Alegerile parlamentare…

- Pandemia de coronavirus pune sub presiune sustena­bilitatea unor economii europene, determinandu-i pe unii sa sustina ca cresterea economica si sustinerea monetara venita din partea BCE nu vor fi suficiente si ca datoriile publice ar trebui renegociate, scrie Euractiv. UE se chinuie sa depaseasca…

- Analiza: Vanzarile de produse de lux vor inregistra in acest an cea mai mare cadere din istorie. Doar in China luxul se vinde bine Vanzarile de produse personale de lux vor scadea cu 23% in acest an, pana la 217 miliarde de euro, din cauza pandemiei de coronavirus, acesta fiind primul declin de dupa…

- Cresterea cheltuielilor publice in intreaga Europa, pentru a contracara recesiunea provocata de pandemie, nu va face ca datoriile sa atinga un nivel nesustenabil, chiar daca unele state membre au deja datorii foarte mari, a apreciat marti economistul sef al Bancii Centrale Europene (BCE), Philip…