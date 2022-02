Stiri pe aceeasi tema

- Dinamizarea schimburilor comerciale intre Romania si Franta a fost subiectul principal al discutiilor dintre reprezentantii mediului de afaceri din Romania si Franta, in cadrul unei sesiuni de intalniri B2B organizate la Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Mouvement…

- Stimularea productivitații și dezvoltarea capitalului uman vor genera creștere economica, mai multe locuri de munca și venituri mai mari, susține un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Accelerarea ritmului reformelor structurale și investirea eficienta a fondurilor…

- Informația potrivit careia Rusia a cerut oficial retragerea trupelor NATO din Romania și Bulgaria gasește politica dambovițeana prinsa in cu totul alte subiecte decat marile teme care ar putea redesena viitorul țarii. Agenda politica de la București este mai degraba ocupata de acuzațiile privind…

- Clasa politica din Romania a dovedit "maturitate democratica" Președintele României, Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. Guvernul trebuie sa îndeplineasca asteptarile cetatenilor care doresc solutii concrete pentru efectele produse de pandemia de COVID-19 si de criza…

- „Eu ma uit la Banca Naționala, la deciziile ei, și am incredere ca o sa știe sa reduca rata inflației. In același timp, BNR trebuie sa fie ajutata. E foarte important! Anul trecut, am ajutat mult BNR prin reducerea deficitului de la 10 la sub 7 la suta. E nevoie și in continuare, mai ales ca acum a…

- Franta va depune "toate eforturile" pentru a contribui la extinderea Spatiului Schengen, aratand ca Romania indeplineste deja conditiile tehnice in acest sens, a declarat, marti, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, relateaza Agerpres. Ea a fost prezenta la o conferinta ce a…

- Paul Anghel, director general in cadrul Autoritați Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), respinge informațiile potrivit carora s-ar fi facut presiuni, fie de natura politica sau din partea unor ambasade straine prezente la București, asupra instituției, dupa campania de controale la marii…

- Comisarul european Thierry Breton a declarat joi, aflat intr-o vizita de lucru la București, ca politicienii romani trebuie sa aiba curajul sa ia „decizii foarte dificile” in lupta cu pandemia, el oferind exemplul masurilor discutate in Germania, Austria și Belgia: „Rata de vaccinare e foarte scazuta…