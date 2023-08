Isarescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut inflatia a fost mai mare decat cea prevazuta in constructia bugetara, iar veniturile au fost mai mari. “Anul trecut, inflatia a fost mai mare decat cea prevazuta in constructia bugetara. La o inflatie mai mare, bineinteles ca veniturile au fost mai mari. In anul acesta, chiar daca nu a scazut suficient, inflatia nu mai este atat de mare. (…) Anul trecut s-a gandit pe un buget cu o inflatie mai mica, a fost de 16%, au avut venituri mai mari. Deci noutatea este ca in acest an inflatia se apropie de ceea ce am tintit si…