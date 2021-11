Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizia de incetare a calitații de consilier onorific al prim-ministrului acordate lui Lucian Isar. Decizia a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Este prima decizie de acest tip semnata de noul premier. Ieșirea lui Isar din Guvern vine la solicitarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizia de incetare a calitații de consilier onorific al prim-ministrului acordate lui Lucian Isar. Decizia a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Este prima decizie de acest tip semnata de noul premier. Ieșirea lui Isar din Guvern vine…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit in mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2021, prognozand o crestere de 7,2% in acest an, fata de un avans de 6% cat estima in luna iunie, se arata intr-un raport

- E timpul cel mai prielnic pentru ca Statele Unite, Uniunea Europeana si organismele internationale, precum Banca Mondiala si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sa-si sporeasca si sa-si consolideze semnificativ angajamentul fata de Moldova, scrie The Hill, site-ul de stiri politice care…

- ​Acționarii Euroins România au aprobat în unanimitate de voturi o noua majorare de capital în valoare de peste 120 de milioane de lei, a treia astfel de masura luata în ultimele luni, a anunțat joi asiguratorul. Pe lânga aceasta majorare de capital, în zilele urmatoare,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Eurohold, proprietarul Euroins, au semnat un acord prin care BERD preia o participatie minoritara in operatiunile Euroins, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii asiguratorului, potrivit mediafax.ro. Acordul a fost aprobat…