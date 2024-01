Ironiile istoriei Maneaua in forma ei de azi e o creație a etniei majoritare, ca sa ne aducem aminte de domnul Costi, Valahia, clipurile de la Atomic, iar singurul intrus a fost domnul Adrian, zis și Copilul Minune, sau De Vito. S-a facut tranziția de la geamparalele și lautaria saloanelor de nunți la discotecile vremii și apoi la TV-urile de atunci. In timp, au aparut domni și domnițe de etnie și probabil de aici au venit și mascarile din partea unei bune parți a elitei autohtone, cu George Pruteanu in frunte. Și toata construcția rasista aferenta… Paranteza! Am tot dreptul din lume sa terfelesc, sa umilesc, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

