- Mai mulți israelieni au ironizat in spațiul online schimbarea numelui companiei lui Mark Zuckerberg, din Facebook in Meta, spunand ca noua denumire suna similar cuvantului „mort” in ebraica, scrie CNN, citata de News.ro.CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat joi, 28 octombrie, ca compania Facebook,…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunțat ca numele corporației sale se va schimba in „Meta”, o acțiune care are loc in timp ce gigantul online se confrunta cu un val de critici privind efectele nocive pe care le are asupra utilizatorilor. Zuckerberg a facut anunțul, joi, la conferința anuala a Facebook,…

- Facebook ii va considera de acum inainte pe jurnalisti si activisti drept persoane publice „fara intentia lor" si le va asigura un grad mai mare de protectie impotriva hartuirii si bullying-ului online, a anuntat seful departamentului de securitate globala al companiei. Compania Facebook, care permite…

- Dupa cum a raportat Bloomberg, prețul acțiunilor Facebook au scazut cu aproape 5% luni, și cu 15% in scadere fața de jumatatea lunii septembrie. Așa cum era de așteptat, aceste cifre au afectat și valoarea lui Zuckerberg, care a incheiat ziua cu 121,6 miliarde de dolari. Zuckerberg a ajuns pe locul…

- Seara de 4 octombrie a marcat una dintre cele mai mari lovituri pe care le-a primit compania condusa de Mark Zuckerberg. Pentru aproape 6 ore, Facebook, Instagram și WhatsApp, unele dintre cele mai folosite aplicații și servicii din intreaga lume, nu au funcționat. Un incident similar a avut loc in…

- ​Mark Zuckerberg a aprobat acum câteva luni ceea ce în interiorul companiei se numea Project Amplify, o mișcare prin care pe News Feed sa le apara utilizatorilor articole pozitive despre Facebook, unele scrise chiar de oameni de la companie, arata o investigație New York Times. Zuckerberg…

- Mihai Bendeac (38 de ani) a avut o reacție ironica dupa ce Florin Calinescu (65 de ani) a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, ca are un nou proiect in televiziune și cauta sa angajeze oameni in acest sens.„Cine crede ca poate avea un drum in televiziune. Orice meserie. Prezentator/ prezentatoare.…

- Daca Facebook s-ar intampla sa fie o ființa umana, unde ar fi el / ea / ei in prezent? Cel mai probabil in inchisoare ... de foarte mult timp. Pacatele companiei sunt prea numeroase pentru a fi enumerate. Dar Facebook nu este uman; este o companie și una foarte profitabila. De fapt, este acum una…