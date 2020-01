Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au marsaluit sambata pe strazile Bagdadului, in timpul procesiunilor funerare ale generalului iranian Qassem Soleimani, ucis de o racheta americana, și al unui comandant al miliției irakiene care se afla in masina cu generalul iranian.Participantii au scandat „Moarte Americii”…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, sambata, un mesaj pe Twitter in care subliniaza necesitatea detensionarii situatiei din Orientul Mijlociu."Romania este profund ingrijorata cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu dupa atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite in Irak - pe care…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- NATO și-a suspendat operatiunile de antrenament din Irak dupa moartea generalului Qassem Soleimani, dar nu renunța la misiunea din aceasta țara, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice, Dylan White, pentru AFP."Misiunea NATO continua, dar activitatile de antrenament sunt in…

- Donald Trump a provocat valuri de neliniște in intreaga lume dupa ce a ordonat un atac fatal asupra generalului iranian Qassem Soleimani, dar președintele american nici macar nu știa cine era liderul militar in 2015, potrivit unui interviu reaparut in presa, scrie Express.co.uk.In anul 2015, pe cand…

- Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, a afirmat intr-un interviu pentru CNN ca SUA au comis un "act de razboi" impotriva Iranului, prin uciderea generalului Qassem Soleimani, și a facut apel la represalii. "Atacul a fost, de fapt, un act de razboi din partea Statelor Unite impotriva poporului…

- O televiziune din Irak a difuzat o înregistrare video care pare sa surprinda raidul aerian american efectuat la Bagdad, soldat cu moartea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax. Înregistrarea video prezinta un atac aerian care vizeaza un convoi de vehicule, în Bagdad,…

- Consiliul Suprem pentru Securitate Nationala din Iran a avertizat, vineri seara, ca va razbuna moartea generalului Qassem Soleimani, ucis de armata americana in Bagdad, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. „America trebuie sa stie ca atacul criminal impotriva generalului Soleimani a fost cea mai…