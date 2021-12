Iron Maiden vine la București. Cât costă biletul? Legendara trupa britanica Iron Maiden vine in Romania și va concerta la Romexpo, in aer liber, in 26 mai 2022. Biletele vor fi puse in vanzare in 6 decembrie. Invitații speciali la București sunt germanii de la Lord Of The Lost, care vor canta in deschiderea concertului. Conform organizatorilor, Metalhead si Best Music Live Concerts, showul a fost deja vazut de aproape doua milioane de fani din intreaga lume, fiind considerat atat de aceștia, cat și de jurnaliști una dintre cele mai extravagante și spectaculoase interpretari live din punct de vedere vizual, cuprinzand hituri din intreaga cariera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN , canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Biletele se pun in vanzare pe 6 decembrie la ora 10:00 pe iabilet.ro iar primele 500 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Membrii Fan Clubului Iron Maiden au acces la bilete mai devreme. Invitatii…

- Iron Maiden revin in Romania si aduc cu ei cel mai recent material discografic, 39;Senjutsu 39;. Vorbim de cel mai bine plasat disc in US Billboard al trupei, care a ajuns pe pozitia 3, depasind clasicile 39;Powerslave si 39;Number Of The Beast 39;. In plus, 39;Senjutsu 39; a ajuns pe prima pozitie…

- Sintagma „Buna seara, Romania, buna seara, București” a fost rostita de Andreea Esca pentru prima data la 1 decembrie 1995, odata cu lansarea oficiala a postului Pro TV. Prezentatoarea Pro TV a marturisit cum a ajuns sa prezinte principalul jurnal de știri de la postul din Pache Protopopes: „In 1995,…

- Reprezentantul OMS, dr. Heather Papowitz a declarat, vineri, la maratonul vaccinarii de la București, ca toata familia sa este vaccinata. „Susțin vaccinarea, mama, tata, sora mea, nepoții mei, toat lumea este vaccinata in jurul meu. Baiatul meu de 14 ani a fost vaccinat. Am vrut sa-i ofer oportunitatea…

- In Israel a fost confirmat primul caz de Delta Plus, subvarianta a Delta, care provoaca o mare ingrijorare, a anunțat dr. Herman Berkovits, medicul fostului premier Netanyahu. In aceste condiții, Israelul se pregatește intens pentru a face fața valului al cincilea al pandemiei. ”Deja știe toata lumea…

- Dan Balan cel ce a dat cel dintai boom pe piata muzicala mondiala cantand in limba romana, traieste din plin visul american. Detine un apartament in inima New York-ului, in Manhattan. Din apartamentul sau de la etajul 25, solistul are vedere la magistralul Empire State Building, unul dintre cei mai…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Mai multe mașini au fost avariate joi noapte in București. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Un șofer a avariat șase mașini dupa ce a atins un scuar pe șoseaua Pantelimon și a riscoșat in autoturismele parcate pe marginea drumului. Un alt accident s-a produs pe bulevardul Basarabia. Din…