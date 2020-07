Stiri pe aceeasi tema

- Informam cetațenii romani ca, potrivit legislației europene in vigoare, valabilitatea permiselor de conducere eliberate de autoritatile competente din statele membre UE, care au expirat sau urmeaza sa expire in perioada 1 februarie 2020‐31 august 2020, va fi prelungita cu 7 luni.Astfel, incepand cu…

- Luigi Di Maio, ministrul italian de Externe, a declarat sambata ca Italia spera ca statele membre UE vor redeschide granitele pentru cetatenii ei pe 15 iunie, informeaza Reuters.Italia, una dintre cele mai afectate tari din lume de pandemie, si-a redeschis granitele pentru cetatenii europeni…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, considera ca UE poate supraviețui din punct de vedere economic epidemiei de COVID-19 daca va permite statelor membre sa utilizeze bugetele proprii pentru investiții care vor crea și salva locuri de munca, anunța MEDIAFAX.Szijjarto Peter a…

- Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, a dat unda verde revenirii LaLiga in saptamana 8-14 iunie. Asta inseamna ca este extrem de posibil sa vedem primul meci din campionatul Spaniei vineri, pe 12 iunie, exact cum iși dorește președintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas. „Spania a facut ce trebuie…

- Ministrul francez ale economiei, Bruno Le Maire, a afirmat marti ca se asteapta la discutii dificile cu anumite tari in privinta ajungerii la un acord asupra unui fond european de relansare, dupa propunerea prezentata in urma cu o zi de tandemul franco-german, transmite AFP. In timpul unei audieri in…

- Prim-ministrul Ludovic Orban are vineri dimineata o intalnire de lucru cu mai multi membri ai Guvernului pe tema pachetului de relansare economica.Citește și: Ion Cristoiu prezinta cele 'doua instituții care nu s-au lasat șantajate de regimul Iohannis': 'CCR și Avocatul Poporului' La…

- Masurile luate noaptea trecuta erau „de neimaginat" in urma cu doar cateva zile, a recunoscut presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, care a precizat ca vor fi facute eforturi pentru ca ele sa fie disponibile in doua saptamani. Ministrii au convenit asupra unei linii de credit a MES de 240…