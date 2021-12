Irlanda înăspreşte restricţiile în următoarea lună Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a anuntat vineri seara ca din 7 decembrie si pana pe 9 ianuarie vor fi inasprite anumite restrictii din cauza tulpinii Omicron de Covid-19. Cluburile de noapte, redeschise recent, vor fi din nou inchise, evenimentele precum concertele si competitiile sportive desfasurate in interior vor avea loc cu cel mult 50% capacitate, iar vizitele la domiciliu nu trebuie sa implice oameni din mai mult de patru gospodarii. Guvernul de la Dublin a luat aceasta decizie vineri, in urma recomandarilor medicului sef al National Public Health Emergency Team (NPHET). Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

