- Credinciosii evrei ar trebui sa nu mai sarute pietrele din structura Zidului Plangerii din Ierusalim, a declarat luni liderul rabinilor din Orasul Sfant, adaugand astfel o noua dispozitie oficiala in setul de masuri deja anuntate de autoritatile religioase locale pentru a preveni raspandirea noului…

- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) a redus duminica dobanda de politica monetara pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, la un interval de 0%-0,25%, luand o noua masura de urgenta pentru a ajuta economia in timp ce pandemia de coronavirus escaladeaza rapid, transmite Reuters.

- Toate meciurile din campionatul Bulgariei se vor disputa cu portile inchise in urmatoarele doua etape, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Federatia bulgara de fotbal (BFU), in timp ce in regiunile cele mai afectate au fost amanate toate evenimentele sportive, informeaza Reuters,…

- Cresterea economica din zona euro va fi probabil sub ritmul de 1,2% anticipat la jumatatea lunii februarie pentru 2020, din cauza efectelor negative ale coronavirusului, a anuntat miercuri Comisia Europeana intr-o evaluare preliminara, transmite Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca exista o criza de echipamente medicale destinate luptei impotriva coronavirusului, iar preturile pentru cele care mai exista pe piata cresc foarte rapid, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.Spre exemplu, la nivel global, pretul…

- Coronavirusul a sters, in aceasta saptamana, 6.000 de miliarde de dolari din valoarea actiunilor listate la bursele mondiale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Panica generata de coronavirus a dus la cea mai importanta cadere saptamanala de la criza financiara globala din 2008.

- Secretarul de stat pentru transporturi al FranAei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni cAƒ nu este necesarAƒ A®nchiderea frontierei cu Italia, A®n pofida rAƒspA¢ndirii coronavirusului, transmite Reuters.

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters.