Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Alina Rotaru-Kottmann a cucerit medalia de bronz in proba de saritura in lungime la Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta, cu 6,88 metri in finala desfasurata duminica. Aceasta este cea mai mare performanta din cariera sportivei legitimate la CSA Steaua, informeaza Agerpres…

- Canotoarele din lotul național al Republicii Moldova se pregatesc intens de cele mai mari și cele mai dificile competiții ale anului - Campionatele Mondiale de seniori, ce vor avea loc la Duisburg, in Germania. Fetele noastre vor lupta pentru medalii, dar și pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice…

- Romania incheie Campionatul Mondial de Canotaj pentru Juniori (Under – 19) de la Paris cu un total de 6 medalii, dintre care 3 de aur și 3 de bronz, anunța Federația Romana de Canotaj. Prima medalie de aur a fost castigata de Ionela Elena Scutaru si Gabriela Tivodariu la dublu rame feminin (07:26.70).…

- Chiar daca nu a prins podiumul in probele de 100 și 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka, inotatorul roman David Popovici nu se declara ingrijorat și spune ca se va antrena mai mult. Cu un an inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, Popovici, campion mondial en titre, a…

- Torta olimpica, in care va arde flacara olimpica a Jocurilor de vara de la Paris, va fi fabricata din otel reciclat la uzinele franceze ArcelorMittal, unul din sponsorii Jocurilor Olimpice, a anuntat, marti, comitetul organizator al Jocurilor din 2024, citat de AFP, potrivit Agerpres.Design-ul acestei…

- Eduard Novak va reveni in circuitul competițional, la 46 de ani. Fostul ministru din partea UDMR, scos de la guvernare de PSD și PNL, a reinceput antrenamentele. „Incepand de astazi am revenit oficial pe pista ca sportiv al Federatiei Romane de Ciclism. Ma bucur ca la 47 de ani ma pot pregati pentru…

- 379 de gimnaste din 59 de țari participa la Campionatele Mondiale de Juniori de Gimnastica Ritmica de la Cluj. Romania intra in competiție cu doua gimnaste și un ansamblu. Finalele pe obiecte vor fi transmise in direct la TVR 1, duminica de la ora 13.00.