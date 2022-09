Stiri pe aceeasi tema

- Italianca Sara Errani a invins-o vineri in trei seturi, 6-3, 1-6, 6-4, pe Rebeka Masarova (Spania, 199 WTA), si s-a calificat in semifinalele turneului Tiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, gazduit de Centrul National de Tenis din Bucuresti, anunța agerpres.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (41 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 125 Tiriac Foundation Trophy de la Bucuresti, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In optimi, Irina Begu a invins-o, in doua seturi, scor 6-0, 6-2,…

- Irina Begu (Romania, 41 WTA) a caștigat fara emoții la debutul in turneul WTA 125 Țiriac Foundation Trophy, scor 6-3, 6-1 cu Laura Pigossi (Brazilia, 102 WTA). Begu o va intalni in optimile de finala pe conaționala Irina Bara (127 WTA), care a trecut de Ipek Oz (Turcia, 204 WTA), scor 6-3, 6-2. Irina…

- Irina Begu și Sorana Cirstea au acceptat invitația de a participa la prima editie a turneului Tiriac Foundation Trophy. Organizat la Centrul National de Tenis de catre Federatia Romana de Tenis si sustinut de Fundatia Tiriac, turneul cu premii in valoare de 115.000 de dolari este la prima ediție. Turneul…

