Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, a treia favorita, cu 7-6 (3), 6-3. Begu (30 ani, 75 WTA) s-a impus dupa aproape doua ore de joc (1 h 53 min) in fata rusoaicei. Begu a castigat toate cele trei partide directe cu Alexandrova (26 ani, 34 WTA), primele doua avand loc in 2017, in semifinale la Southsea, cu 6-1, 3-6, 6-1, si in 2018, in turul secund la Shenzhen, cu 4-6, 6-1, 6-2. Begu va juca in optimi contra invingatoarei dintre slovena Polona…