Stiri pe aceeasi tema

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie…

- ”Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati”, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a inființat un call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorilor. Numarul de telefon este 0374.554.265 si poate fi apelat de luni pana duminica, intre orele 8.00-18.00. Consumatorii primesc informații despre conditiile in care pot alege un nou…

- Doar patru din zece romani mai reușesc sa faca economii in pandemie, comparativ cu doua treimi, in perioada anterioara. In ce ar investi, daca ar avea o suma mai mare de bani Doar patru din zece romani (39%) mai reusesc sa faca economii in perioada pandemiei, in conditiile in care, in perioada anterioara,…

- In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reușesc sa faca economii (39%), in condițiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obișnuita, doua treimi dintre respondenți (68%) reușeau sa economiseasca, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor. Studiul…

- Doar patru din zece romani mai reușesc sa faca economii in pandemie, comparativ cu doua treimi, in perioada anterioara. In ce ar investi, daca ar avea o suma mai mare de bani Doar patru din zece romani (39%) mai reusesc sa faca economii in perioada pandemiei, in conditiile in care, in perioada anterioara,…

- ”In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca”, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in…

- Energia electrica va fi, de acum inainte, mai ieftina pe piata libera decat pe cea de serviciu universal, astfel ca oamenii ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera daca vor preturi mai mici, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.