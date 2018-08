Stiri pe aceeasi tema

- "Prioritatea noastra este capacitatea noastra balistica si trebuie sa o consolidam (...), avand in vedere eforturile depuse de dusmanii nostri in domeniul apararii antiracheta", a declarat Hatami intr-un interviu televizat sambata seara, conform agentiei iraniene de stiri Tasnim, potrivit Agerpres.…

- Iranul va dezvalui in zilele urmatoare un nou avion de lupta si isi va imbunatati capacitatile balistice pentru a raspunde ''amenintarilor'' Israelului si Statelor Unite, dusmanii sai declarati, a anuntat ministrul apararii Amir Hatami, citat duminica de agentia Tasnim, relateaza…

- Iranul va prezenta saptamana viitoare un nou avion de vanatoare, a anuntat sambata ministrul apararii, generalul de brigada Amir Hatami, citat de DPA si Reuters, care preiau agentia iraniana Fars. Publicul va putea asista la o demonstratie de zbor cu ocazia zilei nationale a industriei de aparare,…

- Iranul va prezenta saptamana viitoare un nou avion de vanatoare, a anuntat sambata ministrul apararii, generalul de brigada Amir Hatami, citat de DPA si Reuters, care preiau agentia iraniana Fars. Publicul va putea asista la o demonstratie de zbor cu ocazia zilei nationale a industriei de aparare,…

- Ministrul apararii din Iran, generalul Amir Hatami, a dezvaluit luni ca Teheranul dispune in prezent de o racheta balistica de noua generatie, a informat agentia de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, precizand ca este vorba de racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune, potrivit France Presse.…

- Ministrul apararii din Iran, generalul Amir Hatami, a dezvaluit luni ca Teheranul dispune in prezent de o racheta balistica de noua generatie, a informat agentia de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, precizand ca este vorba de racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune, potrivit France Presse,…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este ”imposibil” ca Iranul sa ramana in acordul in dosarul nuclear iranian daca Teheranul nu poate beneficia de prevederile acestui text din cauza retragerii Statelor Unite, potrivit agentiei Tasnim, scrie Reuters.

- Israelul este prima tara care a folosit in lupta modelul de avion nedetectabil F-35 de productie americana, a declarat marti seful fortelor aeriene israeliene, conform contului oficial de Twitter al armatei, relateaza Reuters. "Zburam cu avioanele F-35 peste tot in Orientul Mijlociu si am atacat deja…