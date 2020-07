Iranul susține că o "eroare umană" a condus la doborârea Boeing-ului &"Eroarea umana&", setarea greșita a unui radar militar, este &"elementul cheie&" din spatele dramei ucrainene a Boeing-ului doborâta la 8 ianuarie în apropiere de Teheran (176 de morți), potrivit unui raport al aviației Civile iraniene.



"A fost o defecțiune din cauza unei erori umane în urmarirea procedurii" de calibrare a unui sistem radar care a indus o "eroare de 107 grade" în sistemul menționat, indica raportul publicat sâmbata seara, potrivit AFP.



