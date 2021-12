Ministrul iranian de Externe Hossein Amirabdollahian a declarat ca un acord este posibil in viitorul apropiat daca alte parti vor arata ”buna-credinta”, in timp ce reprezentantul rus Mihail Ulianov a spus ca un grup de lucru face ”un progres incontestabil” in cea de-a opta runda de discutii. Discutiile indirecte dintre Iran si Statele Unite s-au reluat luni la Viena, Teheranul fiind concentrat pe ridicarea din nou a sanctiunilor americane, in concordanta cu acordul initial, in pofida progreselor reduse in ceea ce priveste controlul activitatilor sale atomice. A saptea runda de discutii, prima…