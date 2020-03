Stiri pe aceeasi tema

- Italia a interzis duminica calatoriile in tara, in incercarea de a incetini raspandirea coronavirusului, datele aratand ca alte 651 de persoane au murit din cauza bolii, ridicand numarul total al victimelor la 5.476, relateaza Reuters.

- Dupa ce a înregistrat o creștere fulgeratoare a numarului de infecții, Coreea de Sud a reușit sa reduca de maniera semnificativa numarul de noi cazuri de Covid-19 menținând concomitent o rata de mortalitate relativ redusa, scrie AFP.Miercuri, Seulul anunța un numar total de 7.755…

- Iranul, epicentrul epidemiei de coronavirus in Orientul Mijlociu, nu intentioneaza sa puna in carantina orase sau regiuni intregi, ci doar persoanele infectate, in timp ce locurile de cult raman deschise. Expertii canadieni spun ca virusul s-ar putea raspandi la 18.000 de persoane care se deplaseaza…

- Iranul nu va avea niciodata discutii cu SUA, inamicul sau de lunga durata, sub presiune, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani intr-o conferinta de presa, transmisa de televiziunea de stat, adaugand ca ajutorul Teheranului este esential pentru instaurarea securitatii in Orientul Mijlociu,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat rapid sprijinul Romaniei pentru inițiativa lui Donald Trump de implicare sporita a NATO in Orientul Mijlociu, ca urmare a conflictului cu Iranul. ”Fara a fi afectat efortul aliat la Marea Neagra, Romania va susține o implicare sporita a NATO in Orientul Mijlociu…

- Conflictul SUA-Iran destabilizeaza și leul. Euro urca din nou spre 4,78 lei, francul elvetian, la cea mai mare valoare din ultimii 5 ani, iar aurul stabilește un nou record Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7776 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea…

- Un inalt responsabil iranian a avertizat ca Teheranul va ataca Israelul si va transforma in "praf si pulbere" orasele Tel Aviv si Haifa daca SUA isi vor pune in aplicare cele mai recente amenintari ale presedintelui Donald Trump si va lovi 52 de tinte iraniene, informeaza luni AFP potrivi Agerpres…

- Considerat de unii ca fiind cel mai popular om din Iran, ba chiar unul dintre cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu, generalul iranian Qassem Soleimani, a fost a fost ucis vineri intr-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad. Iranul ameninta SUA ca se va razbuna,…