Iranul denunţă proiectul american de apărare aeriană regională în Orientul Mijlociu Iranul a denuntat ca „provocator” proiectul Statelor Unite de a intari cooperarea in materie de aparare aeriana intre aliatii lor din Orientul Mijlociu, un subiect ce se va afla saptamana viitoare pe agenda vizitei presedintelui Joe Biden in regiune, transmite AFP. Este vorba despre ”o actiune provocatoare (…) si o amenintare pentru securitatea nationala si regionala”, a declarat sambata seara purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Nasser Kanani. ”Incercarea de a crea noi preocupari de securitate in regiune nu va avea alt rezultat decat slabirea securitatii regionale comune si servirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

