Iranul a fi descoperit al doilea mare zăcământ de litiu din lume ”Pentru prima data a fost descoperita in Iran un zacamant de litiu, in Hamedan”, o provincie muntoasa din vestul tarii ,a declarat sambata Mohammad Hadi Ahmadi, un oficial al ministerului iranian al Industriei, minelor si comertului, la televiziunea de stat iraniana. Ministerul considera ca depozitul detine 8,5 milioane de tone de litiu, care este adesea numit ”aurul alb” pentru industria vehiculelor electrice in crestere rapida. Daca cifra sustinuta este exacta, zacamantul de litiu ar fi al doilea cel mai mare cunoscuta din lume, dupa unul din Chile, care detine 9,2 milioane de tone metrice de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

