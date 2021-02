Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea recenta a principalului om de știința din domeniul nuclear din Iran a fost efectuata de la distanța cu ajutorul ghidarii prin satelit, a inteligenței artificiale și a recunoașterii faciale, potrivit oficialilor militari iranieni citați duminica de mass-media iraniana, potrivit CNN . Mohsen…

- Consiliul National al Rezistentei Iraniene (CNRI), o coalitie a opozitiei iraniene in exil, cu sediul in Franta, este suspectata de asasinarea, impreuna cu Israelul, a omului de stiinta iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, acuza luni secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, principala autoritate…

