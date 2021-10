Irakul ține duminică alegeri parlamentare anticipate, în sistem uninominal Irakienii voteaza duminica în cadrul alegerilor legislative anticipate pe care militantii miscarii de contestare au declarat ca le vor boicota dupa ce si-au pierdut încrederea în sistemul democratic adus de invazia Irakului din 2003, relateaza Reuters duminica.

Alegerile se desfasoara cu câteva luni mai devreme, în conformitate cu o noua lege electorala, care instaureaza un scrutin uninominal si creste numarul circumscriptiilor electorale, pentru a încuraja în teorie candidatii independenti si de proximitate - un raspuns la protestele antiguvernamentale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

