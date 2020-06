Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Bagdad i-a inmanat, marti, o nota de protest ambasadorului Turciei in Bagdad, convocat dupa raidurile aeriene efecuate de avioane militare turce in nordul Irakului, relateaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Este vorba de o incalcare a suveranitatii Irakului". Raidurile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost facilitata revenirea in țara a 136 de cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Germaniei și a 180 de romani din Spania, care au ramas in cele doua țari ca urmare a restrangerii transportului aerian in contextul pandemiei.Printre cetațenii…

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa reduca semnificativ, conform unor surse de la Washington si Berlin, numarul militarilor americani din Germania, in contextul disensiunilor cu Guvernul Angela Merkel.Trupele americane ar putea fi transferate in tari din centrul si estul Europei. Pentagonul…

- 155 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Spaniei au revenit in tara, ca urmare a demersurilor comune ale ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Afacerilor Interne. “In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca, in dimineata zilei de 22 mai, a fost facilitata revenirea in tara a 347 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Spaniei. Demersurile autoritatilor romane au permis, de asemenea, revenirea in tara de resedinta a 2 cetateni indieni, 2 cetateni…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Noi rachete neghidate au vizat joi interese straine in Irak, in timp ce tot mai multe tari isi retrag trupele de pe teritoriul irakian, de teama noului coronavirus, dar si pentru a controbui la lupta impotriva pandemiei pe propriile tertorii, relateaza AFP potrivit news.ro.La sfarsitul lui…