- Un irakian care a primit rezidența in Romania are probleme cu legea, dupa ce „afacerea” nu i-a dat roade. Barbatul a fost prins ieri, in Timiș, aproape de granița cu Serbia, dupa ce a preluat cu mașina opt persoane din Irak și Siria, care au trecut ilegal granița, in Romania. Este cercetat pentru…

- Un grup format din patru persoane au fost depistate, seara trecuta, pe camp, in Timiș, de polițiștii de frontiera. Cei patru trecusera de puțin timp ilegal granița, din Serbia in Romania, fiind interceptați și conduși la sediul Poliției de Frontiera Sannicolau Mare, pentru verificari. Polițiștii de…

- Un sarb care reușise sa treaca ilegal granița, din țara natala in Romania, a fost prins la scurt timp, in Timiș, de polițiștii de frontiera. Barbatul a fost zarit la marginea localitații de frontiera Valcani și a fost oprit din drumul sau. Iși dorea sa ajunga in Germania, la familia sa. Polițiștii de…

- Politistii de frontiera romani au prins 31 de cetateni ai unor tari din Orientul Mijlociu care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, a anuntat, duminica, Politia de Frontiera Romana potrivit Agerpres. Angajatii Sectorului Politiei de Frontiera Bors au depistat, sambata, in cadrul unei…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din orasul Deta au depistat in satul Soca din judetul Timis, trei persoane, o femeie si doi barbati care au incercat sa treaca fraudulos frontiera din Serbia, in Romania. "Deoarece femeia era insarcinata si acuza…

- 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan au fost prinsi de politistii de frontiera din Timiș dupa ce au trecut ilegal frontiera din Serbia, pe jos, și incercau sa ajunga intr-o țara din vestul Europei, cu ajutorul unui roman. Politistii de frontiera din Timis au desfasurat au oprit, joi seara,…

- A reușit sa treaca ilegal granița, din Serbia, in Romania, insa a fost prins la scurt timp, nu departe de granița. In urma unei acțiuni desfașurate pentru a combate migrația ilegala, polițiștii de frontiera au depistat un tunisian, in Jimbolia. Barbatul nu-și putea justifica prezența in zona și nu vorbea…

- S-au tras focuri de arma in Timiș, pentru stoparea unui grup de migranți, depistat la granița dintre Romania și Serbia. Polițiștii de frontiera au folosit armamentul din dotare ieri, atunci cand trei indivizi au fost reperați la „frontiera verde”, in apropiere de localitatea Valcani. Grupul de migranți…