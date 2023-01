Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de la 1 ianuarie presedintia semestriala a UE, transmite AFP.…

- In timp ce Romania este pe ultima suta de metri a pregatirilor de Revelion, in alte parți ale lumii, artificiile anunța deja primele clipe ale anului 2023. Doua insule din Kiribati au fost primele care au trecut cumpana dintre ani, urmate de Noua Zeelanda și Australia.Insula Line și Insula Craciunului…

- Contribuția financiara germana la bugetul UE a crescut la un nou record anul trecut. Potrivit calculelor agenției germane de presa (DPA), in 2021 Germania a contribuit net cu aproximativ 25,1 miliarde de euro la cheltuielile comune ale Uniunii Europene, citeaza California18 . Concluzia este ca Franța…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant ”foarte sincer” al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse și Agerpres . In vizita in Australia,…

- Comisia Europeana a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din Semestrul european 2023, pachet ce se bazeaza pe Prognoza economica din toamna anului 2022.Raportul Mecanismului de Alerta este un exercițiu de screening pentru a detecta riscurile de potențiale dezechilibre macroeconomice.Raportul…

- Lucrarile la o componenta esentiala a celui mai important proiect de reactor de fuziune nucleara din lume, supranumit ”Soare artificial”, au fost finalizate de China, a anuntat dezvoltatorul acestuia, transmit miercuri agentiile Xinhua si EFE. Productia primului panou imbunatatit pentru transferul de…

- In timp ce pe campul de lupta, forțele ucrainene au desfașurat noi operațiuni ofensive in nord-estul Ucrainei, iar forțele rusești au continuat sa se pregateasc pentru o retragere din Herson, ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a inceput sa iși sune omologii occidentali pentru a le transmite ca…

- Din cauza razboiului din Ucraina și a incalzirii climatice, producția mondiala de orez a scazut drastic in ultimele luni, transmit BFMTV și Le Point. De la inceputul anului, producția mondiala de orez este in cadere libera existand teama unei noi penurii, dupa cea a muștarului sau a carburanților. Sindicatul…