Unsprezece persoane, intre care membri ai fortelor de securitate, au fost ucisi duminica noapte intr-un atac jihadist asupra unei pozitii militare la intrarea de vest a capitalei Bagdad, au declarat surse de politie si medicale, relateaza AFP.



Irakul a declarat acum trei ani victoria asupra gruparii Stat Islamic (SI), dar organizatia jihadista inca mai are celule clandestine, in special in marea centura agricola din Bagdad, unde se afla Radouaniya, teatrul acestui atac. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)