- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis un set de reguli care vor fi valabile incepand cu data de 15 mai, unele dintre acestea referindu-se și la biserici. Iata care a fost reacția lui IPS Teodosie in legatura cu acest subiect!

- Guvernul a facut o serie de propuneri, in urma consultarii cu medicii epidemiologi și cu specialiștii in sanatate publica, pentru o redeschidere a lacașurilor de cult, precum și pentru reluarea slujbelor. Pentru prima oara in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Guvernul interfereaza in administrarea…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a avut o intervenție dura, dupa ce Klaus Iohannis a declarat, despre protocolul dintre Biserica Ortodoxa Romana și Guvern ca este un ”așa-zis protocol” și a precizat ca ”dupa sarbatori vom avea inmormantari”. ”E ca un soi de blestem. Sa nu se mai faca astfel…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nadajduieste ca Bisericile sa poata fi deschise pentru credinciosi in noaptea de Pasti, cu respectarea normelor de siguranta medicala.Mesajul vine in contextul in care ierarhul a observat ca exista alte locuri in societate unde cetatenii sunt liberi sa circule,…

- In contextul epidemiei de coronavirus, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, indeamna credincioșii la apropiere sufleteasca de Dumnezeu și de aproapele, la alungarea fricii și la respectarea masurilor decise de autoritați.Ideile principale ale mesajului: • Aceasta boala contagioasa…

- In contextul epidemiei de coronavirus, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, indeamna credinciosii la apropiere sufleteasca de Dumnezeu si de aproapele, la alungarea fricii si la respectarea masurilor decise de autoritati.Ideile principale ale mesajului:Aceasta boala contagioasa este o bataie a lui…

- Gigi Becali sustine ca prin rugaciune oamenii se vindica de coronavirus. Gigi Becali a donat peste 100.000 euro pentru Institutul Matei Bals. "Oamenii sunt bolnavi, ce sa fac cu banii?" "Cel mai mare ajutor pe care il dau oamenilor este rugaciunea mea, pe care o fac la Biserica. Ajut…

- Astazi, in prima duminica din Postul Mare, cunoscuta si sub numele de Duminica Ortodoxiei, la biserica "Sfantul Gheorghe" din localitatea Dobrobir Deal, Arhiepiscopul Tomisului a tinut un cuvant de invatatura dupa Taina Sfantului Maslu. In aceasta biserica a fost adusa spre cinstire o copie a icoanei…