- Un elicopter de la SMURD Iași l-a transferat pe calugar de la Suceava , unde era internat, la București, la Institutul ”Matei Balș”, fiind in stare grava. Potrivit medicilor starea calugarului este una foarte grava, iar din acest motiv a fost nevoie de transferul acestuia la o clinica medicala unde…

- IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților, internat la “Matei Balș” și aflat in stare critica la Terapie Intensiva, a primit trei doze de plasma convalescenta, un tratament ce se administreaza in Romania de saptamana trecuta. Starea sa de sanatate se ... The post Eforturi pentru salvarea IPS Pimen,…

- Medicii fac eforturi disperate pentru a-l salvat pe Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen. Ieri, acesta a intrat in stare critica. Medicii de la Matei Balș i-au administrat, conform Romania TV trei doze de plasma de la pacienții vindecați de coronavirus.Citește și: Se intampla in…

- IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, este in stare grava, intubat, pe sectia de ATI a unitatii sanitare, transmite Mediafax citand surse din cadrul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.

- IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, este in stare grava, intubat, pe sectia de ATI a unitatii sanitare, au confirmat pentru MEDIAFAX surse din cadrul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.IPS Pimen a fost transportat cu elicopterul de la Spitalul Judetean Suceava…

- Lucian Covaliu a pierdut lupta cu coronavirusul vineri, 24 aprilie. Barbatul a fost infectat cu coronavirus, iar la inceputul saptamanii acesta a fost transferat de la Spitalul Județean Suceava la Institutul "Matei Balș" din București, pentru ca starea lui se agravase. Lucian Covaliu a fost…

- Diagnosticarea Arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Pimen, cu coronavirus este legata de „focarul Suceava”, județul in care au fost confirmate aproximativ un sfert din totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate in Romania, a spus la Digi24 președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, luni seara, despre IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei, infectat cu noul COVID-19, ca e posibil sa aiba simptome ușoare, deoarece a dus un trai ascetic, și bolile care ar putea agrava situația medicala actuala l-au ocolit,…