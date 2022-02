IPS Aurel Perca, Arhiepiscopul mitropolit de București, și-a exprimat solidaritatea fața de poporul ucrainean greu incercat in aceste momente de mare cumpana și reamintește ca data de 2 martie este ”Zi de post și rugaciune pentru Ucraina” . „In aceasta zi trista, in care constatam cu durere declanșarea razboiului in Ucraina de catre Rusia, intr-o flagranta incalcare a suveranitații și independenței Ucrainei, ne exprimam solidaritatea fața de poporul ucrainean greu incercat. In aceste momente de mare cumpana, alaturi de Sfantul Parinte Papa Francisc și de intreaga Biserica Catolica, imploram pe…