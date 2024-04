Stiri pe aceeasi tema

- In fata celui mai mare razboi de pe continent european din 1945 incoace, multe tari doresc nu doar sa-si mentina fortele armate, ci sa le si extinda, insa aceasta se dovedeste a fi o sarcina dificila, relateaza The Economist, conform News.ro.

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- SC GSP Offshore SRL a fost fondata in septembrie 2016, se ocupa de activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, are sediul pe Soseaua Pipera Tunari, din Voluntari, judet Ilfov, iar ca asociati apar GSP Offshore B.V., cu 99.9 , si GVC Investment B.V., cu 0.1, ambele din…

- Creșterile economiilor din sudul Europei il depașesc pe cele ale țarilor din nordul continentului, dupa ani de zile in care acestea din urma au reprezentat varful țarilor din zona euro, otrivit Bloomberg.

- ”Salut reusita Romaniei in procesul privind Rosia Montana si felicit echipele de specialisti implicate cu profesionalism in sustinerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj international de la ICSID. Dupa multi ani de contestari si dezbateri, atat politice, cat si juridice, suntem astazi…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- Costurile indatorarii ridicate "au schimbat dramatic" necesitatea stimularii cresterii economice lente de catre tarile in curs de dezvoltare, a avertizat miercuri Banca Mondiala (BM), transmite Reuters. Cel mai recent avertisment al BM vine intr-un moment in care vanzarile de obligatiuni internationale…

- Andra și Catalin Maruța sunt cunoscuți drept unul dintre cele mai longevive cupluri din Romania. Mulți cred ca viața lor este roz din toate punctele de vedere, dar se pare ca financiar nu stau deloc bine. Au datorii uriașe la firmele pe care le dețin. Ce sume datoreaza statului. Andra și Maruța, plini…